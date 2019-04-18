Тюменцы на втором месте в России по количеству специалистов, повышающих свою квалификацию

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-18T10:20:18+03:00

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Подавляющее большинство работающих тюменцев время от времени повышают свою квалификацию. Тюменская область оказалось на втором месте в России по доле специалистов, повышавших свой уровень знаний и навыков.

Чаще всего о своем образовании заботятся руководители (99% опрошенных хотя бы однажды повышали свою квалификацию), маркетологи и PR-специалисты (98%), медики (97%), учителя и ученые (97%), а также специалисты по управлению персоналом (96%). При этом большинство стремятся не только узнать о новинках в своей сфере, а и получить документ о пройденном обучении.

Об этом сообщает портал по поиску работы и персонала HeadHunter. Эксперты провели социологическое исследование и выяснили, что всего 8% работающего населения региона никогда не занимались повышением своей квалификации. Чаще всего это те, кто только начинает трудовую деятельность, они составили 25%. На втором месте работники транспортной сферы (23%), рабочие (21%), административный персонал (20%), сфера туризма и ресторанов (14%).

Чтобы не отставать от времени чаще всего тюменцы читают профессиональную литературу, таким повышением квалификации занимаются 77%. На втором месте групповые тренинги и профильные конференции – их проходили 42% работающих жителей региона. Кроме того, 41% обучались на онлайн-курсах, 36% проходили дополнительное офлайн-обучение, 20% прокачали себя с помощью второго высшего образования, 11% — благодаря персональным коуч-сессиям.

- Онлайн-курсы популярнее всего в маркетинге, искусстве и IT, а второе высшее – в сфере науки и образования, - отметили в пресс-службе HeadHunter Урал.

Интересно, что всего 15% опрошенных не согласны тратить собственные деньги на повышение квалификации, при этом столько же готовы расходовать на эти цели от 30 до 50 тысяч рублей в год. 6% респондентов считают, что работодатель не должен оплачивать повышение квалификации своих сотрудников (по данному параметру регион разделил первое место с Москвой). 25% уверены, что должен оплачивать частично, 58% - что должен оплачивать полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU