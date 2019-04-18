2019-04-18T08:19:34+03:00
Общество

«Стальной характер» открывает для тюменцев новый сезон забегов

на участие в них уже можно подавать заявки
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Стальной характер» открывает для тюменцев новый сезон забегов. Фото проекта "Стальной характер"«Стальной характер» открывает для тюменцев новый сезон забегов. Фото проекта "Стальной характер"
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Жителей Тюменской области приглашают стать участниками серии забегов «Стальной характер». Для любителей активного образа жизни состоятся не только экстремальные забеги с полосой препятствий, но и легкоатлетический полумарафон и кросс.

Первый забег состоится в Тобольске 22 июня, затем 20 июля пройдет полумарафон в Тюмени и экстремальный забег 17 августа. 28 сентября жители региона вновь отправятся в Тобольск, где запланирован «Стальной характер - кросс».

Напомним, прошлым летом в Тюмени впервые состоялся «Стальной характер – полумарафон». Тюменская трасса получила сертификат Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). В этом году также бегунам предложат выбрать одну из трёх дистанции: 5, 10 и 21,1 км.

- В 2018 году в общей сложности в забегах проекта «Стальной характер» в Тюменской области приняли участие более 10 тысяч человек. В 2019 году мы ожидаем, что бегунов будет больше и надеемся, что забеги сезона понравится, – прокомментировал куратор проекта депутат Тюменской городской Думы Андрей Потапов.

Поучаствовать в забегах, и попробовать пройти все препятствия могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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