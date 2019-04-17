2019-04-17T10:43:40+03:00
Экономика

В Тюменской области появится еще одна кондитерская фабрика

В проект планируется инвестировать свыше 43 миллионов рублей
Марина Васильева
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Фото предоставлено АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»Фото предоставлено АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»
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Компания «АРС-трэйд» стала новым резидентом индустриального парка «Боровский». Фирма планирует реализовать проект по строительству кондитерской фабрики стоимостью 43,9 млн рублей. На предприятии создадут 20 рабочих мест.

Два цеха, расположенные на участке площадью 0,9 га, будут выпускать широкий ассортимент продукции. Резидент планирует выпускать конфеты с начинкой, конфеты с добавлениями семечек, кураги, чернослива, имбиря, патоки, различных орехов, какао и других.

В проекте также предусмотрена линия по производству зефира. В перспективе фабрика намерена выпускать собственный шоколад. В планах компании ввести объект в эксплуатацию уже в конце 2019 - начале 2020 года. На начальном этапе фабрика будет выпускать до 10 тонн продукции в месяц. К 2021 году объемы производства возрастут до 30 тонн.

- Проект находится на высокой стадии готовности. Сейчас подобрано и частично приобретено оборудование, определены строительные компании - подрядчики, проводится подбор персонала. Также получено одобрение лизинговых компаний на приобретение автотранспорта для поставки сырья и развозки персонала, - отметила директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Она добавила, что проект полностью соответствует концепции парка «Боровский», выразив уверенность, что в ближайшем будущем кондитерская продукция нового резидента займет свое место на продуктовых полках.

Отметим, что сейчас в парке «Боровский» работают 12 резидентов. Двое из них - «Ягоды Плюс» и «Ландис» уже выпускают продукцию. В ближайшее время ожидают открытия производственные комплексы компаний «Прованс групп» и «ОКейч».

ИСТОЧНИК KP.RU

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