В Тюмень приедет Добропоезд

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-15T08:17:25+03:00

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Добропоезд прибудет 22 апреля в Тюмень. Его участники планируют провести фестиваль здоровья и северной ходьбы "Ходи, Россия!", а также форум безграничных возможностей "Моя история успеха". В нем примет участие Ирина Слуцкая - двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию.

- Есть люди, у которых ограничены физические или интеллектуальные возможности и в нашем обществе их принято называть «инвалиды». Мы считаем, что никакие физические или умственные недостатки не могут помешать человеку жить активной, полноценной жизнью, добиваться поставленных целей, творить, быть успешным. Поэтому хотим помочь тем, кто верит в себя, не перестал мечтать и стремиться к лучшему, - Ирина Слуцкая.

Отметим, что Добропоезд - всероссийская акция, в рамках которой запланировано проведение региональных форумов, мастер-классов и консультаций для людей с особыми потребностями. Его основная цель - улучшение условий для достижения максимальной физической, психологической, социальной адаптации людей с инвалидность, посредством реализации комплекса мероприятий проекта по внедрению успешных практик и методик в регионах Российской Федерации.

Поезд стартовал 16 апреля в Москве; 17 апреля он остановится в Тамбове; 18 апреля – в Пензе; 19 апреля – в Уфе; 20 апреля – в Челябинске; 21 апреля – в Омске; 22 апреля – в Тюмени; 23 апреля – в Перми; 24 апреля – в Кирове; 25 апреля – в Нижнем Новгороде и 26 апреля вернется в Москву.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU