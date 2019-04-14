В Тюменской области пожарные шесть раз выезжали на тушение сухой травы
Всего за одну неделю пожарные шесть раз выезжали на тушение сухой травы. Все случаи зарегистрированы на территории Заводоуковского городского округа Тюменской области.
С приходом тепла, жители области начали пускать палы сухой травы. Первое горение сухой травы зарегистрировано в воскресенье 7 апреля днём за селом Першино на площади сто квадратных метров. Следом в диспетчерскую поступило сообщение о пале сухой травы за селом Новая Заимка. Там огонь властвовал на площади в 250 квадратных метров. Дважды пожарные выезжали тушить сухую траву в Заводоуковске, один раз за чертой города, и ещё один факт возгорания зарегистрирован также за Новой Заимкой.
По данным регионального МЧС, палы прошли без материального ущерба и пострадавших. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнём.
Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и убедительно просят при уборке приусадебных участков, мусор упаковывать в пакеты и мешки, ни в коем случае не жечь сухую траву, воздержаться от поездок на природу, а в местах отдыха не оставлять непотушенные окурки.
ИСТОЧНИК KP.RU