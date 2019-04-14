СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-14T17:01:23+03:00

В Тюменской области пожарные шесть раз выезжали на тушение сухой травы. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области

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Всего за одну неделю пожарные шесть раз выезжали на тушение сухой травы. Все случаи зарегистрированы на территории Заводоуковского городского округа Тюменской области.

С приходом тепла, жители области начали пускать палы сухой травы. Первое горение сухой травы зарегистрировано в воскресенье 7 апреля днём за селом Першино на площади сто квадратных метров. Следом в диспетчерскую поступило сообщение о пале сухой травы за селом Новая Заимка. Там огонь властвовал на площади в 250 квадратных метров. Дважды пожарные выезжали тушить сухую траву в Заводоуковске, один раз за чертой города, и ещё один факт возгорания зарегистрирован также за Новой Заимкой.

По данным регионального МЧС, палы прошли без материального ущерба и пострадавших. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнём.

Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и убедительно просят при уборке приусадебных участков, мусор упаковывать в пакеты и мешки, ни в коем случае не жечь сухую траву, воздержаться от поездок на природу, а в местах отдыха не оставлять непотушенные окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU