Тюменским школьникам предлагают стать «Кадрами будущего»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-13T16:57:48+03:00

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Школьникам Тюменской области предлагают стать участниками проекта «Кадры будущего для регионов». От талантливой молодежи заявки принимают до 30 апреля. О своем желании участвовать уже сообщили более 40 человек. Заполнить анкету можно здесь.

Это будет уже второй сезон проекта. В 2018 году Тюменская область стала одним из семи пилотных регионов, где была реализована инициатива. Участниками первого сезона стали 144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из всех муниципалитетов региона. Они могут повторно принять участие, чтобы продолжить работу по существующему или приступить к новому проекту.

Организаторы ждут подростков ребят, у которых есть способности и достижения в различных направлениях, а также желание реализовать свой проект на благо развития региона.

Сопровождают детей тьютеры (молодежь от 18 до 21 года) и наставники из числа представителей власти, бизнеса, научного сообщества. Тьютеры и наставники также могут заявить о своем участии, заполнив анкету.

В прошлом сезоне школьники свои задумки могли опробовать на предприятиях региона. По итогам защиты проектов команды получили солидные призы: сертификаты на стажировку в различных компаниях региона, на реализацию собственных проектов, на развивающие тренинги и даже на поездку на обучающую смену в МДЦ «Артек», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU