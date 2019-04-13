2019-04-13T16:57:48+03:00
Общество

Тюменским школьникам предлагают стать «Кадрами будущего»

Талантливые ребята смогут реализовать свои идеи на предприятиях региона
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Школьникам Тюменской области предлагают стать участниками проекта «Кадры будущего для регионов». От талантливой молодежи заявки принимают до 30 апреля. О своем желании участвовать уже сообщили более 40 человек. Заполнить анкету можно здесь.

Это будет уже второй сезон проекта. В 2018 году Тюменская область стала одним из семи пилотных регионов, где была реализована инициатива. Участниками первого сезона стали 144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из всех муниципалитетов региона. Они могут повторно принять участие, чтобы продолжить работу по существующему или приступить к новому проекту.

Организаторы ждут подростков ребят, у которых есть способности и достижения в различных направлениях, а также желание реализовать свой проект на благо развития региона.

Сопровождают детей тьютеры (молодежь от 18 до 21 года) и наставники из числа представителей власти, бизнеса, научного сообщества. Тьютеры и наставники также могут заявить о своем участии, заполнив анкету.

В прошлом сезоне школьники свои задумки могли опробовать на предприятиях региона. По итогам защиты проектов команды получили солидные призы: сертификаты на стажировку в различных компаниях региона, на реализацию собственных проектов, на развивающие тренинги и даже на поездку на обучающую смену в МДЦ «Артек», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменку наградили за спасение 4-летней девочки на дороге
Три тюменца досрочно сдали ЕГЭ на сто баллов
В Юргинском районе будут производить мраморную говядину
Более 9 тысяч тюменских выпускников смогут бесплатно учиться в техникумах и колледжах
Тюменские механизаторы «Даматы» планируют выйти на поля уже в апреле
Тюменцам рассказали, почему нельзя выбрасывать ветки в мусорный контейнер
Жители Тюменской области выбирают лучших танцоров
Переработка картофеля в Тюменской области будет идти по голландским технологиям
Коллекция уникальных изданий тоболяков пополнила фонд Государственной библиотеке Югры
Ориентировщики Тюмени открывают летний сезон
Тюменцы могут поддержать финалисток «Мисс Россия 2019»
Для Тотального диктанта в Тюмени организовано 19 площадок
В Тюменской области назвали победителей конкурса «Живая классика»
Погода 13 апреля в Тюмени: холодает
На двух улицах Тюмени запретят левый поворот
На реке Иртыш в Тобольском районе спасли рыбака
У гостиницы "Восток" в Тюмени маршрутка сбила подростка
Три школьника Тюменской области отправятся на «Живую классику» в Артек
За два года в Тюменской области новоселами станут почти полторы тысячи человек
Злостный алиментщик в Тюмени погасил все долги ради новой работы
Ремонтные работы на тюменских улицах проводят в темное время суток
За поджог сухой травы тюменцам грозят крупные штрафы
Тюменская школьница стала призером биологической олимпиады МГУ
В экопарке «Затюменский» сожгли деревянного лося
В Тюмени участились случаи краж велосипедов
Родителей Тюмени призывают сделать окна домов безопасными
Гилевскую рощу в Тюмени назвали образцовым примером для тиражирования по России