2019-04-12T11:41:33+03:00
Политика

Гилевскую рощу в Тюмени назвали образцовым примером для тиражирования по России

Федеральные эксперты во время Национального лесного форума назвали опыт Тюменской области уникальным
Лидия Шумкова
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Национальный лесной форум в Тюмени собрал порядка 500 участниковНациональный лесной форум в Тюмени собрал порядка 500 участниковФото: Лидия Шумкова
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Тюмень стала уникальной диалоговой площадкой для представителей всех уровней власти, бизнеса, науки общественных организаций в вопросах использования, умножения и сохранения лесных ресурсов. На нескольких тематических площадках эксперты и участники, которых набралось около 500 человек, обсуждают ситуацию в отрасли, сложившуюся и на федеральном, и на региональном уровне. Дело в том, что в России вплотную подошли к идее изменения подхода к управлению лесным хозяйством.

По словам председателя Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, сегодня разворачивается серьезная дискуссия относительно возможности принятия нового Лесного кодекса РФ. А это в свою очередь влечет за собой изменение всей модели управления.

- Мы сегодня живем уже при 43 редакции действующего Лесного кодекса, текст которого был написан давно. Дискуссия означает обсуждение очень серьезных вопросов. Кто будет управлять лесом - регион или федерация?Какое значение будет иметь бизнес? Каким образом будут предусмотрены интересы людей? Ведь не секрет, что в действующей редакции кодекса про людей практически ничего и нет, а ведь это серьезные моменты, например, использование древесины для собственных нужд, сбор и переработка дикоросов. Все эти вопросы - тема обсуждения лесного форума, - прокомментировал он.

Федеральный эксперт назвал Тюменскую область уникальной, поскольку она занимает большую территорию и здесь представлены практически все возможности и проблемы, которые есть в лесной отрасли России. Это и вопросы развития предпринимательской деятельности, и вопросы сохранения городских лесов. И здесь же на территории региона есть уникальные примеры успешного использования лесных ресурсов.

- Гилевская роща -это пример, который можно тиражировать по всей стране, - заявил Николай Николаев.

Он выразил надежду, что те решения, которые будут выработаны сегодня, пройдут через все этапы лесного форума. А когда в конце года в Москве будут подводиться итоги, они позволят обозначить изменения в законодательстве, которые необходимы и которые ждут люди в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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