Тоболяк, не получив зарплату, украл у компании 9 тысяч литров топлива

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-12T08:16:18+03:00

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Житель Тобольска украл у своей компании более девяти тысяч литров топлива. Ущерб предприятию составил более 400 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что пошел на такой поступок из-за того, что ему задерживали зарплату.

Мужчину вычислили полицейские. К стражам порядка обратились представители компании, когда обнаружили хищение топлива. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что 37-летний сотрудник три дня заправлял автомобиль топливной картой, принадлежащей компании, а затем продавал топливо в два раза дешевле закупочной цены. Таким образом он выручил более 200 тысяч рублей.

Свою вину в преступлении мужчина полностью признал. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU