2019-04-12T08:16:18+03:00
Происшествия

Тоболяк, не получив зарплату, украл у компании 9 тысяч литров топлива

Ущерб от преступления составил более 400 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тоболяк, не получив зарплату, украл у компании 9 тысяч литров топливаТоболяк, не получив зарплату, украл у компании 9 тысяч литров топливаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Тобольска украл у своей компании более девяти тысяч литров топлива. Ущерб предприятию составил более 400 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что пошел на такой поступок из-за того, что ему задерживали зарплату.

Мужчину вычислили полицейские. К стражам порядка обратились представители компании, когда обнаружили хищение топлива. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что 37-летний сотрудник три дня заправлял автомобиль топливной картой, принадлежащей компании, а затем продавал топливо в два раза дешевле закупочной цены. Таким образом он выручил более 200 тысяч рублей.

Свою вину в преступлении мужчина полностью признал. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дачный сезон тюменцам рекомендуют начинать с дециметровой ТВ-антенной
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Жара уходит, тюменцев ждут холодные выходные
Где тюменцы предпочитают строить загородное жилье?
Подключить цифровое ТВ тюменцам помогают волонтеры
Жителя Тюменского района едва не убило деревом на базе отдыха
В Увате пропал 66-летний Фаиз Азанов
На дорогах Тюмени 12 апреля отключат пять светофоров
Погода 12 апреля в Тюмени: почти лето
Тюменец выиграл международную олимпиаду для абитуриентов магистратуры
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
В новых автобусах тюменцы смогут зарядить телефон и самостоятельно оплатить проезд
Весной на службу в армию тюменцев будут призывать без прописки
Свердловский мошенник обманул тюменца на 5 млн рублей
Жителям Тюменской области впервые покажут спектакли на чувашском языке
Тюменцы смогут презентовать свои идеи по подготовке кадров всему миру