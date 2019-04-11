2019-04-11T05:14:24+03:00
Общество

Тюменцам предлагают изменить облик бездомных

В городе стартовала акция "Заботливый прохожий"
Марина АНТОНОВА
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Тюменцам предлагают изменить облик бездомных. Фото центра "Милосердие"Тюменцам предлагают изменить облик бездомных. Фото центра "Милосердие"
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Жителям Тюмени предлагают пообщаться с бездомными. В городе стартовала акция "Заботливый прохожий", в рамках которой горожан просят рассказывать бездомным, что они могут помыться и переодеться в чистую одежду в центре помощи "Милосердие".

- Акция организована центром благодаря поддержке неравнодушных людей. Она рассчитана на отзывчивость тюменцев, готовых помочь очистить улицы и изменить облик бездомного. Принять душ и получить чистую одежду может каждый, при этом неважно, захочет человек с улицы остаться жить в центре или вернется в свою привычную среду. Санпропусник работает каждый день с 10 до 15 часов кроме выходных, - сообщили в "Милосердии".

Организаторы акции призывают горожан проявить заботу о нуждающихся в помощи людях и рассказать о центре "Милосердие", который работает на улице Коммунистическая, 70. Тел. 62-65-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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