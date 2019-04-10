Свыше 5 тысяч жителей Тюменской области привились против клещевого энцефалита

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-10T10:17:45+03:00

С начала апреля с укусами паразитов в медорганизации обратились уже 32 человека

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Роспотребнадзор официально заявил о начале сезона активности клещей в регионах России. Ежегодно он начинается с начала апреля. В Тюменской области за это время с укусами паразитов в медицинские организации обратились уже 32 человека.

В девяти случаях факты присасывания клещей зафиксированы среди детей. Всего же, начиная с 24 марта, случаи укусов паразитов зарегистрированы на 16 административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске и Казанском районах.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. В ведомстве напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

Так, на 8 апреля 2019 против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 5330 человек, из них 4745 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 585 - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU