Свыше 5 тысяч жителей Тюменской области привились против клещевого энцефалита
Роспотребнадзор официально заявил о начале сезона активности клещей в регионах России. Ежегодно он начинается с начала апреля. В Тюменской области за это время с укусами паразитов в медицинские организации обратились уже 32 человека.
В девяти случаях факты присасывания клещей зафиксированы среди детей. Всего же, начиная с 24 марта, случаи укусов паразитов зарегистрированы на 16 административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске и Казанском районах.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. В ведомстве напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.
Так, на 8 апреля 2019 против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 5330 человек, из них 4745 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 585 - дети.
ИСТОЧНИК KP.RU