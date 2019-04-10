Почти 300 туристов посетили музеи Тобольска в 2018 году

СЕГОДНЯ 06:08 2019-04-10T06:08:46+03:00

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Российские и иностранные туристы все чаще посещают музеи Тобольска. Только за 2018 год в них побывали почти 288 тысяч человек.

Тобольск – исторический центр управления Сибирью, уникальный город-памятник каменного и деревянного зодчества Сибири. Решением святейшего Синода Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Здесь сосредоточено более 200 памятников архитектуры, в музеях хранятся ценнейшие коллекции и экспозиции.

Все это позволило городу стать одним из главных центров событийного туризма в Тюменской области. Здесь проводятся крупные фестивали, такие как «Абалакское поле», «Лето в Тобольском кремле» и другие, отметили в «Агентстве туризма и продвижения Тюменской области».

За последние годы при поддержке регионального правительства и частных инвесторов проведена масштабная работа по восстановлению святынь Тобольского кремля, открыты новые объекты показа. В настоящее время вниманию гостей Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника представлено 11 действующих музейных комплексов, более 100 тысяч уникальных экспонатов доступных просмотру.

В структуру входят - музей Семьи Императора Николая II, Дворец Наместника, Губернский музей, Тюремный замок, Гостиный двор, семейный музейный центр «Камелек», научная библиотека, Дом мастеров, Рентерея, Губернская судебная управа, Архиерейский дом, уникальный архитектурный ансамбль – Тобольский белокаменный Кремль.

ИСТОЧНИК KP.RU