Тюменский тур «Черное золото Сибири» представили на международной выставке

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-09T11:01:51+03:00

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Уникальные туристические маршруты Тюменской области презентовали на международной выставке «Лето – 2019», прошедшей 5-6 апреля в Екатеринбурге. Особый акцент был сделан на проектах в сфере промышленного туризма.

Так, тур «Черное золото Сибири» на круглом столе «Развитие промышленного туризма в РФ» в рамках деловой программы представил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. Он рассказал, что проект запустили в Тюмени в 2018 году. Упор делался на то, что Тюменская область традиционно ассоциируется с нефтью и газом.

- Мало кто знает, как добывают нефть, как происходило освоение тюменского севера. Тур должен стать визитной карточкой Тюменской области и привлечь туристов. Сегодня в мире уже есть опыт проведения интерактивных туров с погружением в отрасль, например, туристы едут добывать золото на Аляску, в Австралию, в Швейцарию. Тюменская область, как нефтяной край, должна использовать свой потенциал, тем более что туристы проявляют к этому большой интерес, - пояснил Андрей Пантилеев.

В ходе экскурсионного тура «Черное золото Сибири» туристы могут прикоснуться к истории освоения нефтегазовой столицы России, пробурить нефтяную скважину на тренажерах в Тюменском индустриальном университете, а также попасть на настоящую буровую установку. Маршрут интересен как взрослым, так и детям. По словам инициаторов тута, это хорошая возможность для школьников познакомиться с востребованными специальностями в сфере ТЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU