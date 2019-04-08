Тюменцев приглашают обсудить «зеленый бренд» региона

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-08T14:11:37+03:00

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Очередное заседание клуба экспертов «Сибинформбюро» состоится в Тюмени 10 апреля. На нем эксперты, сельхозпроизводители и общественники обсудят «зеленый бренд» региона. Планируется поднять вопросы создания органической продукции, формирования новой культуры потребления продуктов.

Эксперты пояснят, кто имеет право на использование маркировки «эко» в своих товарах, как быть с недобросовестными производителями, что необходимо для сделать для популяризации и продвижения тюменских продуктов на экспорт, какая поддержка требуется сельхозпроизводителям.

В заседании клуба примут участие заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин. Модератор встречи станет ведущая программы «Сельская среда» Инна Михайловская.

Напомним, поручение создать «зеленый» бренд экологически чистой продукции дал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В производстве подобных товаров должны применяться только безопасные для здоровья технологии. По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

В августе 2018 года Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции. Документ вводит в законодательство понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское хозяйство». Также он регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Заседание клуба состоится 10 апреля в 16:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28 А, холдинг «Сибинформбюро», 5 этаж.

По всем вопросам обращаться: продюсер проекта Яна Гроо: 8 (922) 473-84-56

ИСТОЧНИК KP.RU