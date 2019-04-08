2019-04-08T10:17:54+03:00
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В Госавтоинспекции Тюмени новый начальник

Городской отдел возглавил майор полиции Александр Андреенко
Маргарита КАЛИНКИНА
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Майор полиции Александр Андреенко возглавил ГИБДД ТюмениМайор полиции Александр Андреенко возглавил ГИБДД Тюмени
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В Госавтоинспекции Тюмени новый руководитель. Главным автоинспектором города назначен 38-летний Александр Андреенко.

Сегодня, 8 апреля, Александра Сергеевича представили личному составу. Майор полиции Андреенко служит в ДПС ГИБДД по Тюменской области с 2005 года, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени. За эти годы он удостоен 39 государственных и ведомственных наград, в том числе медали МВД России «За отличие в службе» III, II, I степени.

Александр Сергеевич в 2001 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. С 2001 по 2005 годы являлся научным сотрудником этого института, после чего перешел на службу в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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