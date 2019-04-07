Тюменские школьники стали лучшими финансистами страны

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-07T09:14:09+03:00

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Заключительный этап олимпиады по финансовой грамотности, финансовым рынкам и защите прав потребителей финансовых услуг проходил в Москве с 27 марта по 3 апреля. Трое тюменских школьников стали призёрами. В их числе - ученик школы №60 Артём Ляпков, Александр Дубинин из школы №63 и ученица гимназии №16 Марина Яковлева.

- Ребятам предстояло решить задачи, написать эссе и ответить на вопросы блиц-игры. Конкурсные задания охватывали весь спектр тем по финансовой грамотности – от общих сведений о видах организаций на финансовых рынках и валютного курса до планирования бюджета, анализа долговой нагрузки и оценки рентабельности бизнеса, - отметила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Ежегодно школьники Тюменской области выходят в финал и становятся победителями федерального этапа олимпиады. В рамках олимпиады ребята задали вопросы председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

На встрече обсудили развитие финансовых технологий и особенности информационной безопасности, а также различные направления деятельности регулятора, начиная с денежно-кредитной политики и заканчивая финансовой грамотностью. Школьников интересовали и вопросы инвестиций личных финансов.

Эльвира Набиуллина предупредила их об опасности вложений в «модные проекты» и призвала всегда думать о рисках таких инвестиций. Она поздравила ребят с достижениями на олимпиаде и похвалила их знания в области финансов.

Отметим, что ежегодно в олимпиаде участвуют более 6 500 ребят из всех регионов страны. Олимпиада помогает найти талантливых, заинтересованных в получении знаний молодых людей, способных творчески решать поставленные задачи, нестандартно и оригинально мыслить, предлагать свои пути решения, опираясь на теоретические знания. В этом учебном году олимпиада вошла в перечень статусных состязаний II уровня – ее победители и призеры получат льготы при поступлении в лучшие вузы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU