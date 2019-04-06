2019-04-06T11:54:38+03:00
Общество

Экодень в Тюмени: горожанам предлагают избавиться от хлама

Приносить можно бытовую технику и даже обувь
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Экодень в Тюмени: горожанам предлагают избавиться от хламаЭкодень в Тюмени: горожанам предлагают избавиться от хлама
Изменить размер текста:

Избавиться от вторсырья смогут 13 апреля жители Тюмени. В городе пройдет традиционный экологический день. В этот раз на переработку будут принимать даже обувь и амуницию для животных.

Традиционно принимать отходы будут волонтеры движения «Круговорот». Они по графику будут курсировать по городу и остановятся на пяти площадках. Горожане смогут сдать на переработку макулатуру, стекло, цветной металлолом, отслужившую бытовую технику, текстиль и обувь в хорошем состоянии, примут также амуницию для животных.

В этот раз можно приносить даже пластик 1, 2, 4, 5 типов, передает «Вслух.ру». Не возьмут лишь изделия из полипропиленовой пленки (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов и др. подобную упаковку), бутыли для воды 19 литров, вспененный и невспененный полистирол, тетрапаки, изделия из комбинированных пластиков, мягкую упаковку из полипропилена.

Организаторы обращают внимание, что сырье должно быть чистым и рассортированным по видам.

Куда приходить:

11.00 – 12.00 – сквер «Молодежный» (ул. В. Гнаровской, 8 к.1).

11.30 – 12.30 – Малыгина, 51.

12.00 – 13.00 – сквер «Комсомольский».

12.30 – 13.30 – большая парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова).

13.00 – 14.00 – Газовиков, 30.

Кроме того, 6 апреля пройдет сбор волонтеров в кафе «Поль бейкери», ул. Максима Горького, 42а. На встречу приглашают добровольцев, кто хотел бы присоединиться к движению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К студентам Тюмени вновь приедет донор-мобиль
К сезону пикников птицеводы готовят для тюменцев вкусные новинки
Тюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019»
Мраморного мяса в Тюменской области станет больше
От укусов клещей уже пострадали несколько жителей Тюмени
В одной из кофеен Тюмени витаминный коктейль нальют за улыбку
Погода 6 апреля в Тюмени: солнечно и тепло
Тюменских мам и пап на форум «Семья» приглашают вместе с детьми
В Тюменской области будут широко отмечать День рождения Конька-Горбунка
Тюменцы увидели фильм «Бегство рогатых викингов» на большом экране
Автоинспекторы в пятый раз поймали пьяным тюменского водителя
Студенты назвали компанию «МегаФон» лучшей для старта карьеры
На форуме "Семья" тюменцам расскажут о всех видах социальной поддержки многодетных
Антимонопольная служба опровергла информацию о завышенных в Тюмени тарифах на вывоз мусор
В Тюмени появится необычная аллея
Летающий шифер: тюменцу пришлось раскошелиться за неисправную крышу
На одной из улиц Тюмени дорожного рабочего засыпало грунтом
Социальных предпринимателей Уральского федерального округа приглашают на тюменский «СоциоДрайв-2019»
Эшелон военной техники «Сирийский перелом» остановится на 2 часа в Ишиме
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
На Тюменском отделении СвЖД начинаются ремонты путей
Сотрудницу банка в Тюменской области поймали на хищении денег у вкладчиков
Тюменский ХК «Рубин» в полуфинале плей-офф сравнял серию игр с «Торосом»
Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации
Тюменская аферистка на три миллиона рублей обманула собственного отца
Управление автодорог Тюменской области оштрафовали на 200 тысяч рублей