Экодень в Тюмени: горожанам предлагают избавиться от хлама

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-06T11:54:38+03:00

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Избавиться от вторсырья смогут 13 апреля жители Тюмени. В городе пройдет традиционный экологический день. В этот раз на переработку будут принимать даже обувь и амуницию для животных.

Традиционно принимать отходы будут волонтеры движения «Круговорот». Они по графику будут курсировать по городу и остановятся на пяти площадках. Горожане смогут сдать на переработку макулатуру, стекло, цветной металлолом, отслужившую бытовую технику, текстиль и обувь в хорошем состоянии, примут также амуницию для животных.

В этот раз можно приносить даже пластик 1, 2, 4, 5 типов, передает «Вслух.ру». Не возьмут лишь изделия из полипропиленовой пленки (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов и др. подобную упаковку), бутыли для воды 19 литров, вспененный и невспененный полистирол, тетрапаки, изделия из комбинированных пластиков, мягкую упаковку из полипропилена.

Организаторы обращают внимание, что сырье должно быть чистым и рассортированным по видам.

Куда приходить:

11.00 – 12.00 – сквер «Молодежный» (ул. В. Гнаровской, 8 к.1).

11.30 – 12.30 – Малыгина, 51.

12.00 – 13.00 – сквер «Комсомольский».

12.30 – 13.30 – большая парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова).

13.00 – 14.00 – Газовиков, 30.

Кроме того, 6 апреля пройдет сбор волонтеров в кафе «Поль бейкери», ул. Максима Горького, 42а. На встречу приглашают добровольцев, кто хотел бы присоединиться к движению.

ИСТОЧНИК KP.RU