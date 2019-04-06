СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-06T06:42:40+03:00

От укусов клещей уже пострадали несколько жителей Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени проснулись первые клещи. От кровососов уже пострадали четыре человека. Горожане обратились в Областную клиническую инфекционную больницу и прошли иммунопрофилактику.

Медики предупреждают, что инфекции, передающиеся насекомым, очень опасны для человека. Самый серьезный недуг - энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Иногда оно приводит к нарушению здоровья, инвалидности, а то и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной.

Присасывание клеща может произойти:

- При посещении леса или на садово-огородных участках;

- Клещи могут оказаться на собаках, кошках или привезены другими людьми на одежде, цветах, ветках и других предметах.

Другие способы заражения

- При употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

- При втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлечь клеща – лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение.

По данным инфекционной больницы ежегодно с присасыванием клеща за помощью обращается около 4,5 тысяч человек. Так в 2018 было 4790 обращений, а годом ранее – 4028. В 2018 году у 40 человек поставлен диагноз «клещевой энцефалит».

Как защититься от клещевых инфекций

Есть специфическая профилактика – это создание иммунитета к вирусу клещевого энцефалита путем вакцинации. Прививки можно поставить в поликлинике по месту жительства. Курс из двух уколов должен завершиться за 2 недели до наступления активности клещей.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и манжеты. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь на природе должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или с помощью других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU