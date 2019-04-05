На Тюменском отделении СвЖД начинаются ремонты путей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-05T11:46:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт и обновление железной дороги начинается в Тюменской области. Работы пройдут на 157 километрах путей и продлятся до ноября. Планируется также заменить 39 стрелочных переводов и выправить более 330 км рельсов. Это позволит повысить надежность и скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

Сейчас идет подготовка самих путей и путевой техники, отметили в пресс-службе СвЖД. Ремонт на участках Тавда-2 – Сетово, Ламенская – Голышманово, Подъем – Кармак, Аксариха – Ощепково, Винзили – Богандинская пройдет по технологии непрерывного цикла. Таким образом один путь двухпутного участка будут закрывать на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, включая замену земляного полотна.

Ремонт на данных участках будет идти круглосуточно с привлечением большого количества техники и специального подвижного состава. Все это время поезда будут курсировать по специальным графикам, чтобы не допустить сбоев в работе железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU