2019-04-04T10:36:06+03:00
Общество

На «Областной зарядке» смогут побывать жители всего Тюменского региона

Разминки под открытым небом пройдут в городах и селах
Маргарита КАЛИНКИНА
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На «Областной зарядке» смогут побывать жители всего Тюменского региона. Фото департамента по спорту и молодежной политике ТюмениНа «Областной зарядке» смогут побывать жители всего Тюменского региона. Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
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Тюменцев зовут на утренние разминки под открытым небом. В рамках Всемирного дня здоровья в регионе стартует акция «Областная зарядка». Она пройдет с 7 по 28 апреля во всех муниципальных районах и будет сопровождаться конкурсом видеороликов.

В Тюмени принять участие в акции можно уже с 5 апреля. Завтра в 11 часов на площадь у отеля Vostok (ул. Республики, 159) на разминку выйдут сотрудники гостиницы, студенты Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. Присоединиться к ним смогут все желающие.

6 апреля в парках, скверах, торговых центрах по всей области состоится «Театральная зарядка!». В Тюмени горожан ждут на площади 400-летия у Драматического театра с 13 до 15 часов.

С 8 по 28 апреля утренние физкультминутки пройдут с участием воспитанников спортивных и других организаций, волонтеров и работающей молодежи. Участвовать в них могут общественные объединения, образовательные организации, учреждения культуры, трудовые коллективы, клубы молодых семей (родители с детьми), спортивные клубы.

Все желающие могут так же снять видеоролики, направив заявку на конкурс до 25 апреля на адрес электронной почты: ocpr72_omo@mail.ru. Сам двухминутный ролик необходимо разместить в группах "Областная зарядка" или Волонтеры72. с хештегами #НашВыбор-Здоровье! #НашаЗарядка2019, #ЗарядкаКаждыйДень.

Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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