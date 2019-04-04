2019-04-04T08:54:28+03:00
Здоровье

Диспансеризация за один день: тюменские медики разработали новую систему обследования пациентов

В поликлиниках региона будут внедрять мультиталоны
Маргарита КАЛИНКИНА
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В три раза быстрее теперь можно пройти диспансеризацию в Областной клинической больнице №2. Здесь впервые в регионе разработали и апробировали мультиталон для оказания комплексной услуги взрослым. Теперь опыт ОКБ №2 будет внедряться в других медицинских учреждениях области.

Мультиталон избавляет пациентов каждый раз брать талон на прием узкого врача. Достаточно в инфокиоске выбрать услугу «Диспансеризация/Профилактический осмотр» и указать свой пол. В мультиталоне есть не только номер, по которому пациента будут приглашать в кабинет, но и «маршрутный лист» - последовательность посещения специалистов. Таким пациентам электронная система управления очередью автоматически включает «зеленый свет».

- Национальным проектом «Здравоохранение» ставится задача сделать так, чтобы каждый россиянин мог раз в год пройти профилактический осмотр. При этом обследование не должно быть формальным. За счет того, что первый этап стал занимать не более одного дня, удалось вдвое повысить интерес людей к осмотрам, в том числе и среди молодежи, - отметила заведующая терапевтическим отделением №3 взрослой поликлиники ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Наталья Игнатова.

По ее словам, молодёжь активизировалась после появления электронной анкеты. Ее можно заполнить с мобильного телефона, а затем распечатать или отправить в поликлинику. В регистратуре для этого оборудована «Free Зона».

В ОКБ №2 намерены продолжить работу по доступности, качеству и комфортности первичной медико-санитарной помощи. В планах - добиться 100% прохождения тюменцами второго этапа диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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