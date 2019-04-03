2019-04-03T18:30:44+03:00
Общество

Случайно выброшенные миллионы семья из Тюмени отыскала среди 12 тонн мусора

Пакет с купюрами случайно выбросили в контейнер с ТКО
Марина Васильева
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Курьезный случай произошел с одной из тюменских семей. Молодой паре пришлось отправиться на мусоросортировочный завод, чтобы отыскать потерянный ценный груз.

Как рассказали представители предприятия, к ним обратились тюменцы. Супруги рассказали, что не так давно перевезли к себе мать, а ее квартиру продали. Деньги в пакете оставили дома. Женщина же в процессе уборки перепутала пакеты и вместе с отходами выбросила в контейнер.

- Молодой паре пришлось перерыть 12 тонн мусора. Но ценный груз – пакетик с деньгами они все-таки нашли, - рассказал начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Он добавил, что сотрудники завода нередко находят среди мусора ценные вещи и документы. Так, часто можно встретить выброшенными паспорта, водительские удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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