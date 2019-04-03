Случайно выброшенные миллионы семья из Тюмени отыскала среди 12 тонн мусора
Курьезный случай произошел с одной из тюменских семей. Молодой паре пришлось отправиться на мусоросортировочный завод, чтобы отыскать потерянный ценный груз.
Как рассказали представители предприятия, к ним обратились тюменцы. Супруги рассказали, что не так давно перевезли к себе мать, а ее квартиру продали. Деньги в пакете оставили дома. Женщина же в процессе уборки перепутала пакеты и вместе с отходами выбросила в контейнер.
- Молодой паре пришлось перерыть 12 тонн мусора. Но ценный груз – пакетик с деньгами они все-таки нашли, - рассказал начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Он добавил, что сотрудники завода нередко находят среди мусора ценные вещи и документы. Так, часто можно встретить выброшенными паспорта, водительские удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU