Участники тюменской выставки сельхозтехники подписали контрактов более чем на 700 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-01T16:02:57+03:00

Из 180 представленных образцов машин для АПК 155 единиц нашли своих покупателей

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Рекордных показателей достигли организаторы IX агропромышленной выставки «Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень-Агро — 2019». Она прошла на базе выставочного комплекса «Пышминская долина» в п. Винзили Тюменского района с 20 по 22 марта.

Из 180 представленных образцов техники 155 нашли своих покупателей. В общей сложности за период подготовки и работы выставки было подготовлено и подписано контрактов на сумму 722,9 млн рублей. Была представлена современная сельскохозяйственная техника и оборудование, в том числе более трех десятков новинок от российских и зарубежных производителей.

Всего в выставке приняли участие 56 компаний из 15 регионов Российской Федерации: Тюменской, Челябинской, Свердловской, Кировской, Ростовской, Нижегородской, Омской, Курганской, Московской, Кировской, Новосибирской областей, Алтайского края, г. Санкт-Петербург, республики Башкортостан и Республики Казахстан.

В рамках выставки также состоялся конкурс «За лучшую экспозицию выставки». Конкурсантов оценивали по семи номинациям: количество представленной техники, наличие новинок, наличие уголка предприятия в крытом помещении, красочность и оригинальность оформления экспозиции, демонстрация техники в движении, компетентность презентации экспозиции участниками, экипировка персонала участников.

Первое место по итогам оценки жюри было присуждено ООО «Техно-Центр», сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Второе место заняло АО «Тюменьагромаш», третье – ПАО «Гагаринскремтехпред».

ИСТОЧНИК KP.RU