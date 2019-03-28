2019-03-28T12:12:47+03:00
Общество

На ж/д путях под Тюменью поймали трех школьников с камнями

Родителей одного из них наказали
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трех школьников поймали на железной дороге полицейские Тюмени. Подростки накладывали на рельсы камни. О детях на путях стражам порядка сообщили работники железной дороги.

Сотрудники транспортной полиции станции Войновка доставили пацанов 10,11 и 12 лет в Линейный пункт и вызвали родителей. Как рассказали сами мальчики, они шли вдоль железнодорожного полотна в пункт приема металла, чтобы сдать старый велосипед, и самый младший решил положить камни на рельсы, чтобы посмотреть, что с ними будет, когда проедет поезд.

С подростками и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу об опасности вмешательства в работу железнодорожного транспорта и последствиях нарушения правил безопасности. На маму, чей ребенок положил камни на рельсы, составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Ее наказали за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медики Тюменской области предупреждают о начале сезона активности клещей
Тюменец, покалечивший 16-летнюю школьницу, выплатит ей 500 тысяч рублей
Депутат Госдумы от Тюменской области выступил в защиту интересов автовладельцев
Апокалипсис по-тюменски: в микрорайоне "Европейский" прорвало теплотрассу
В Тюменской области остановлен автомобиль с тазом наркотиков
Тюменские пенсионеры погибли, принимая свердловского гостя
В Тюменском районе на месте преступления поймали серийного домушника
В Тобольске отпразднуют 50-летие со дня прибытия первого пассажирского поезда
Дмитрий Губерниев встретится в Тюмени с любителями биатлона
Тюменка поблагодарила врачей за ювилирную операцию на лице ее дочери
В Тюмени открывают Школу мужского здоровья
Погода 28 марта в Тюмени: солнечно и тепло
В Тюменской области паводок выше среднегодового уровня ожидают на трех реках
На объездной дороге Тюмени сбили 72-летнюю бабушку
Тюменка не смогла защитить избитого щенка от пьяного хозяина
Тюменец рассчитался с государством, испугавшись остаться без работы
Тюменцам рассказали, что нельзя выбрасывать в мусорные баки
В суде Ишима посчитали табуреты для заключенных
В 2018 году 64 тюменских НКО получили гранты президента России