На ж/д путях под Тюменью поймали трех школьников с камнями

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-28T12:12:47+03:00

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Трех школьников поймали на железной дороге полицейские Тюмени. Подростки накладывали на рельсы камни. О детях на путях стражам порядка сообщили работники железной дороги.

Сотрудники транспортной полиции станции Войновка доставили пацанов 10,11 и 12 лет в Линейный пункт и вызвали родителей. Как рассказали сами мальчики, они шли вдоль железнодорожного полотна в пункт приема металла, чтобы сдать старый велосипед, и самый младший решил положить камни на рельсы, чтобы посмотреть, что с ними будет, когда проедет поезд.

С подростками и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу об опасности вмешательства в работу железнодорожного транспорта и последствиях нарушения правил безопасности. На маму, чей ребенок положил камни на рельсы, составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Ее наказали за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU