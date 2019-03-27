В ЭК «Восток» назвали виновных в двойных начислениях за мусор в платежках тюменцев

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-27T08:18:51+03:00

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Накануне, 26 марта, губернатор Тюменской области Александр Моор, жестко высказался на счет двойных начислений в платежках за коммунальные услуги. Отвечая на вопросы тюменцев в прямом эфире, глава региона отметил, что повторение подобной ситуации не допустимо.

- В ближайшее время начнут формироваться платежки за март. И если такое же количество нарушений со стороны ТРИЦ и компании "Восток", выступающей оператором, будет допущено, я поставлю вопрос перед собственниками организаций о соответствии занимаемых должностей руководителям этих фирм, - подчеркнул Александр Моор.

По словам генерального директора АО «ЭК «Восток» Максима Ромашева, проблема двойных начислений связана с определенными трудностями при взаимодействии с управляющими компаниями, и в первую очередь – с высокой инертностью этой среды.

- В минувшем году мы вели масштабную подготовительную работу, встречались руководителями УК, говорили о том, что необходимо исключить двойные начисления. Просили управляющие организации сообщить, будут ли они заключать договор на услугу по обращению с ТКО или передадут жителей на прямые расчеты с регоператором, - пояснил Максим Ромашев.

Однако часть компаний, обслуживающих жилфонд, проигнорировала все сигналы и сроки, добавил представитель компании и с региональным оператором заключить договора эти организации не успели. При этом строку «Обращение с ТКО» в свои квитанции включили, хотя технически не имели на это права.

- Мы со своей стороны провели все необходимые мероприятия, чтобы исключить повторение ситуации в мартовских квитанциях, и по тем УК, у которых есть договоры с региональным оператором, двойных начислений не будет, - подчеркнул Максим Ромашев.

ИСТОЧНИК KP.RU