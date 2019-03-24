Окраины Тюмени будут благоустраивать

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-24T17:21:35+03:00

Деньги на эти цели уже выделены

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В Тюмени продолжат работу по благоустройству зелёных зон и любимых мест отдыха горожан. В 2019 году благоустроят сразу три крупные озелененные зоны.

Как сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев, на эти цели в бюджете города уже предусмотрены средства в сумме более 45 млн рублей.

Озелененное пространство по ул. Московский тракт, 139 визуально будет разделено на две части: зону комфорта и зону энергии. В первой предполагается установить качели и скамейки под перголами, а также необычные скамейки «Я слушаю». Дорожки выложат из природного материала. В зоне энергии запланирована сцена, ее конструкция будет сочетаться с перголой в зоне комфорта. Также планируется разместить площадку для выгула домашних животных.

При благоустройстве пространства от ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1 проведут следующие работы: организация тротуаров, освещения, ремонт проезда, водоотведение, установят лавочки и урны, разобьют газоны газоны и высадят деревья и кустарники.

В озелененной зоне по ул. Газовиков, 23В обустроят тротуары, установят освещение, отремонтируют проезд. Кроме того, здесь запланировано водоотведение, также установят лавочки и урны и выполнят озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU