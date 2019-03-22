Почти полмиллиона рублей заплатит тюменская энергокомпания за завышение тарифов

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-22T08:28:48+03:00

На протяжении года компания выставляла потребителям счета по «накрученным» ценам

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Калининский районный суд Тюмени оштрафовал АО «ЭК «Восток» за завышение тарифов на электроэнергию. Нарушения выявила Региональная энергетическая комиссия и обратилась в прокуратуру.

Как выяснили сотрудники контролирующего ведомства, с июля 2017 по июль 2018 годов компания поставляла электроэнергию в дом №30 по улице Судоремонтной по завышенным тарифам, получив излишнюю выручку 211801,59 рублей.

За выявленные РЭГ нарушения мировой судья судебного участка №2 Калининского судебного района Тюмени оштрафовал организацию на 423603,18 рублей (в двукратном размере выручки). Директору фирмы предстоит заплатить 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU