2019-03-22T08:28:48+03:00
Происшествия

Почти полмиллиона рублей заплатит тюменская энергокомпания за завышение тарифов

На протяжении года компания выставляла потребителям счета по «накрученным» ценам
Марина Васильева
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Калининский районный суд Тюмени оштрафовал АО «ЭК «Восток» за завышение тарифов на электроэнергию. Нарушения выявила Региональная энергетическая комиссия и обратилась в прокуратуру.

Как выяснили сотрудники контролирующего ведомства, с июля 2017 по июль 2018 годов компания поставляла электроэнергию в дом №30 по улице Судоремонтной по завышенным тарифам, получив излишнюю выручку 211801,59 рублей.

За выявленные РЭГ нарушения мировой судья судебного участка №2 Калининского судебного района Тюмени оштрафовал организацию на 423603,18 рублей (в двукратном размере выручки). Директору фирмы предстоит заплатить 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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