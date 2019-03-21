Участники Всероссийских зимних сельских спортивных игр узнают о туристическом потенциале Тюменской области

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-21T18:52:18+03:00

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Участники Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые стартовали в Тюмени 20 марта, могут по достоинству оценить туристический потенциал региона. Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, на играх работает специальный стенд, который расположился в Легкоатлетическом манеже. Представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области представили наиболее полную информацию о ключевых достопримечательностях региона.

Тюмень – первый город Сибири, поэтому те, кто впервые его посетит, впервые откроют для себя этот край. Например, в Тюменской области туристы смогут узнать о настоящей царской охоте с казаками на лошадях, о комфортных базах отдыха с термальными источниками и SPA-комплексами, потрясающей архитектурой Тобольского кремля и Абалака.

- Сюда приезжают, чтобы познать Сибирь такой, какая она есть, с ее необычной природой, непростой историей, самобытной культурой, вобравшей в себя традиции многих народов, - отметили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Напомним, торжественное открытие Всероссийских зимних сельских спортивных игр состоялось вечером 20 марта на площадке Легкоатлетического манежа. Более тысячи участников (64 команды) из 57-и регионов России собрались в одном месте, чтобы показать сплочённость своих региональных команд, силу духа и настоящее спортивное упорство. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и председатель ДСО «Урожай России» Владимир Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU