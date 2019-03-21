В тюменских магазинах появилось шоколадное молоко и кефир, обогащённый йодом и селеном

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-21T17:58:38+03:00

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На тюменском молочном заводе «Абсолют» с 2019 года появился новый продукт, обогащённый полезными микроэлементами. Речь идёт об однопроцентном кефире, обогащённом йодом и селеном, который уже появился на прилавках тюменских магазинов. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, кефир занимает первое место среди всех кисломолочных продуктов, которые выпускаются в нашем регионе. Доля его выпуска составляет 65% от общего производства.

Организм усваивает кефир в три раза быстрее, чем молоко. Кроме того, он прекрасно стимулирует пищеварение, благодаря чему другая пища усваивается намного быстрее. Более того, кефир, обогащенный йодом и селеном, обладает высоким оздоровительным эффектом и уникальными, защищающими здоровье человека свойствами.

Помимо кефира, «Абсолют» выпустил шоколадное молоко. Благодаря содержащемуся в нём какао, улучшается память, активизируется активность мозговых центров, повышается настроение. Напиток тонизирует и дарит заряд бодрости на целый день. По мнению производителей, продукт станет популярным среди детей, которые смогут получить все необходимые питательные вещества.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о популярности молока из Сладковского района. Продукт из сельхозкооператива «Таволжан», что в п. Никулино, всегда высокого качества, поэтому крупный молочный комбинат закупает его для детского питания. По словам заведующего Никулинского отделения животноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива «Таволжан» Евгения Зайцева, на предприятии понимают, что от качества зависит цена, и в любом случае приходится держать марку.

ИСТОЧНИК KP.RU