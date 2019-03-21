Тюменскую область на конкурсе «Мисс Россия – 2019» представят три участницы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-21T11:18:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году Тюменскую область на конкурсе красоты «Мисс Россия – 2019» представят сразу три уроженки региона. Это Кристина Баринова из областной столицы, Дарья Верхотурцева из Ноябрьска и Елена Пановикова из Тобольска.

Накануне, 20 марта, девушки прилетели в Москву, где сегодня у них начинается активная подготовка к конкурсу. У всех трех девушек есть все шансы на победу - за плечами участие в интересных проектах.

Столицу Сибири на конкурсе представит Елена Пановикова. Фото vk.com/lenochka.panovikova

Так, Елена Пановикова, которая родилась и выросла в культурной столице Сибири – городе Тобольске, снялась в фильме «Тобол». Сыграв эпизодическую роль в карте, она не раз появляется на экране. Кстати, на конкурс красавица попала по онлайн-голосованию, ее пригласили на финальный кастинг.

Еще одна участница Кристина Баринова - коренная тюменка. Фото предоставлено региональным представителем конкурса

Еще одна участница Кристина Баринова - коренная тюменка, учится в ТюмГУ. С модельным бизнесом до сих пор девушка не было связана, но решила принять участие в кастинге и понравилась организаторам. Девушка выйдет на сцену в боярском костюме сибирской куницы от тюменского дизайнера.

У уроженки Ноябрьска Дарья Верхотурцевой, ставшей еще одной участницей «Мисс Россия - 2019» от Тюменской области, уже есть один титул. Девушка попала в 50 самых красивых девушек страны. Она работает менеджером кафе и обожает зимние виды спорта.

Дарья Верхотурцева представит на конкурсе Ноябрьск. Фото vk.com/ddasharai

У всех трех девушек есть неплохие шансы на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU