2019-03-19T16:41:46+03:00
Общество

В Нижней Тавде прошла вторая профориентационная игротека «Конструктория PRO”

Проект направлен на формирование у школьников осознанного подхода к выбору будущей профессии
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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В Нижней Тавде прошла вторая профориентационная игротека «Конструктория PRO”, направленная на формирование у школьников осознанного подхода к выбору будущей профессии. На протяжении 2019 года такие мероприятия пройдут в 10 муниципальных образованиях Тюменской области.

«Выбор профессии - это выбор своего будущего. Наш проект «Конструктория PRO” создан для того, чтобы помочь подросткам определиться со своими сильными сторонами, получить новые навыки и сделать выбор профессии, а, значит, и своего будущего, более осознанным», - рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

За день игротеку посетило 360 тавдинских старшеклассников. Кроме обучения в игровой форме они получили представление о профессиях будущего и проработали 50 навыков, необходимых для того, чтобы быть востребованными специалистами на современном рынке труда.

Также в рамках игротеки к школьникам приехали традиционные экологические акции проекта «Крепкая семья»: сбор использованных батареек для дальнейшей утилизации; «Добрая крышечка», приучающая школьников к раздельному сбору отходов; Книжный обменник, в который можно принести хорошую, но не нужную дома книгу и обменять ее на хорошую и нужную.

«Особенно приятно, что работа школьников над собой не заканчивается с отъездом игротеки, - делится впечатлениями Ольга Степанова, учитель одной из нижнетавдинских школ, - в рамках «Конструктории PRO” организаторы собрали для детей отличную мотивационную библиотеку, книги из которой о личностном развитии и тонкостях разных профессий можно будет взять для домашнего изучения в библиотеке Нижней Тавды».

20 книг жанра «нон-фикшн», подобранных ведущими экспертами России специально для подростков, были переданы главе района Борисову Валерию Ивановичу - для оформления их в центральную библиотеку Тавды, уже с 25 марта они будут доступны для чтения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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