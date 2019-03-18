2019-03-18T11:15:26+03:00
Экономика

Открытые уроки по подключению к энергосетям в Тюмени и Кургане продолжатся

Ежемесячные встречи полезны не только для потребителей, компания, получает обратную связь
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Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»
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Обучающие занятия по вопросам технологического присоединения к электросетям дают потребителям возможность в одном месте узнать об услугах и получить экспертные консультации по разным вопросам: от объема запрашиваемой мощности, подачи заявления и отслеживания статуса поданной заявки до фактического присоединения и подписания договора электронно-цифровой подписью.

Бесплатные уроки по технологическому присоединению в г. Тюмень специалисты СУЭНКО проведут для физических лиц 19 марта (вторник) в 18 часов, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 21 марта (четверг) в 8.30 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, 32 А, Центр обслуживания клиентов, тел.: 8–800-700–86–72/

Для потребителей Курганской области мероприятия пройдут в ЦОКе по адресу: г. Курган, ул. Невежина, 3. Для юридических лиц 21 марта (четверг) в 14.00 часов, для физических – 28 марта (четверг) в 14.00 часов, справки по, тел.: 8-800-700-40-50.

Ежемесячные встречи полезны не только для потребителей, компания, получая обратную связь по доступности услуги ТП и востребованности электронных сервисов сайта suenco.ru, продолжает работать над упрощением процедур, удобством пользования и развитием новых электронных услуг.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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