В Тюмени растет число мужских салонов красоты и ателье

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-18T08:45:00+03:00

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В Тюмени увеличивается число парикмахерских и салонов красоты, а также ателье и мастерских по ремонту одежды и обуви, изготовление мебели и пункты проката. За 2018 год предприятий сферы бытовых услуг стало на 238 больше. Всего, в данном сегменте работает порядка 2713 предпринимателей.

- Мониторинг сферы бытовых услуг города показал увеличение количества объектов малого и микробизнеса. Также наблюдается положительная динамика по всему перечню бытовых услуг, продолжается тенденция, которая имеет место не первый год – предоставление комплекса услуг в одном месте, то есть по принципу мультисервиса, - отметила на совещании директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Ерёмина.

По ее словам, самое большое количество предприятий представлено в сфере индустрии красоты. Причем увеличивается число салонов, ориентированных на мужчин. Если в прошлом по городу насчитывалось 14 барбершопов, то на начало 2019 в городе работает уже 20 таких объектов.

Не менее активно в Тюмени развиваются и предприятия по пошиву и ремонту одежды, ателье и салоны по изготовлению штор на заказ. Также на потребительском рынке города представлены ателье, предлагающие заказчикам дополнительно услуги по дизайну отшиваемых изделий.

Еще один быстро растущий сегмент сферы бытовых услуг - прокат товаров для детей. Это коляски, игрушки, детские кресла. Пока в реестре числится 3 компании, предоставляющие такие услуги, но тенденция увеличения таких точек бизнеса – есть.

ИСТОЧНИК KP.RU