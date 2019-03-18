2019-03-18T08:45:00+03:00
Экономика

В Тюмени растет число мужских салонов красоты и ателье

Сферу бытовых услуг в областном центре представляют 2713 предприятия
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюмени увеличивается число парикмахерских и салонов красоты, а также ателье и мастерских по ремонту одежды и обуви, изготовление мебели и пункты проката. За 2018 год предприятий сферы бытовых услуг стало на 238 больше. Всего, в данном сегменте работает порядка 2713 предпринимателей.

- Мониторинг сферы бытовых услуг города показал увеличение количества объектов малого и микробизнеса. Также наблюдается положительная динамика по всему перечню бытовых услуг, продолжается тенденция, которая имеет место не первый год – предоставление комплекса услуг в одном месте, то есть по принципу мультисервиса, - отметила на совещании директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Ерёмина.

По ее словам, самое большое количество предприятий представлено в сфере индустрии красоты. Причем увеличивается число салонов, ориентированных на мужчин. Если в прошлом по городу насчитывалось 14 барбершопов, то на начало 2019 в городе работает уже 20 таких объектов.

Не менее активно в Тюмени развиваются и предприятия по пошиву и ремонту одежды, ателье и салоны по изготовлению штор на заказ. Также на потребительском рынке города представлены ателье, предлагающие заказчикам дополнительно услуги по дизайну отшиваемых изделий.

Еще один быстро растущий сегмент сферы бытовых услуг - прокат товаров для детей. Это коляски, игрушки, детские кресла. Пока в реестре числится 3 компании, предоставляющие такие услуги, но тенденция увеличения таких точек бизнеса – есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкая смена погоды и наледь стали причиной травмирования тюменцев
Всероссийские зимние сельские игры соберут в Тюмени свыше тысячи участников
Депутаты Тюменской облдумы поддержали фестиваль «Крымская весна»
Открытые уроки по подключению к энергосетям в Тюмени и Кургане продолжатся
Тюменцы «выходят» на Туру на резиновых лодках
Тюменец Александр Большунов завоевал золото Кубка мира в шведском Фалуне
Элитный долгострой в центре Тюмени сдан в эксплуатацию спустя 6 лет
Участники «Тюменского рубежа - 2019» показали мастерство стрельбы несмотря на ветер
Спортсмены, прославившие Тюмень, поделятся секретами успеха
Трое тюменцев в числе победителей конкурса управленцев «Лидеры России»
Ярмарки фермерских продуктов удивят тюменцев ассортиментом
Тюменка Виктория Сливко завоевала «золото» Кубка IBU
Погода в Тюмени 18 марта: прохладный, но солнечный день
В Тюмени 18 марта погаснут два светофора
Как тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки
Питерский режиссёр поставит для тюменцев спектакль «Дама с собачкой»
Тюменские поисковики провели уроки памяти в Гимназии Российской культуры
Посёлки Боровский, Созоново и Каскара планируют объединиться
Тюменцы могут сыграть роли одноклассников главного героя в фильме «Отряд С»
Тюменским мотоциклистам напомнили правила безопасности во время открытия мотосезона
В Тюменской области на следующей неделе ожидается стабильный плюс
В Тюменской области сохраняют памятники книжной культуры
Рост налоговых поступлений в Тюменской области увеличивается за счет внутреннего рынка
Александр Моор поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Тюменский дизайнер изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019»
Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»
Тюмень продолжает праздновать пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией