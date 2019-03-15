Тюменские старшеклассники побывали на заводе «Фармасинтез – Тюмень»

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-15T19:25:18+03:00

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Тюменские школьники 9-11 классов посетили крупнейшее в Тюменской области фармацевтическое предприятие «Фармасинтез – Тюмень», которое входит в состав группы компаний «Фармасинтез» и занимается выпуском инфузионных раствороов, лекарственных препаратов и таблеток, в т.ч. сахароснижающих препаратов третьего поколения.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, экскурсия состоялась в рамках реализации федеральной стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тюменской области. Эта программа рассчитана на старшеклассников и подразумевает посещение передовых предприятий региона, вовлечению детей в образовательные программы и формирование кадрового резерва перспективных отраслей социально-экономического развития Тюменской области.

Подростки узнали, какие производственные мощности есть у завода «Фарминстез-Тюмень», посмотрели лабораторию предприятия и узнали о стандартах работы в фармацевтической отрасли.

Сегодня ГК «Фармасинтез» заинтересована в подготовке кадров и в привлечении молодых специалистов. Компания постоянно расширяет свои производственные площадки. На базе «Фармасинтез-Тюмень» совсем скоро запустят производство гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. В рамках проекта планируется выпустить 16 наименований гормональных препаратов и 9 наименований рентгеноконтрастных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах.

ИСТОЧНИК KP.RU