СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-15T11:11:46+03:00

В одном из торговых центров Тюмени человек будет жить в прозрачном кубе. Фото: "Мой портал"

Наблюдать за его жизнью можно будет на месте событий и в интернете

Изменить размер текста: A A

Человек в кубе поселится на 12 часов в тюменском торговом центре «Кристалл» 15 марта. Актер Никита Герасимов с 10:00 до 22:00 будет «жить» в имитированной комнате и совершать привычные повседневные действия.

Перформанс создан по мотивам пластического спектакля «Метаморфоzы», наблюдать за ним можно будет не только, совершая покупки, но и в интернете. Стрим из торгового центра проведет Moi-Portal.ru.

- Мы хотим показать, что театр может случиться с вами везде. Даже когда вы просто идете в магазин за новыми джинсами или за молоком в «Ашан». В этом случае театр почти на весь день переезжает в торговый центр, и это очень созвучно тому названию, которое мы дали марту – «Театр близко», — поделилась руководитель молодежного театрального центра «Космос» Марина Деликатная.

18 марта в 20:00 в молодежном театральном центре «Космос» пройдет показ пластического спектакля «Метаморфоzы» по повести Франца Кафки «Превращение». Это совместный эксперимент режиссера Виталия Криницина и артиста молодежного театра «Ангажемент» Никиты Герасимова по прочтению уже классического произведения европейской литературы социального абсурда через призму сегодняшних реалий.

ИСТОЧНИК KP.RU