2019-03-14T08:01:47+03:00
Общество

Тюменский фестиваль «SkillsFest» представил более 80 шедевров школьников

Состязания подростков прошли в пяти номинациях
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
На фестивале «SkillsFest» в Тюмени школьники состязались в швейном и столярном деле, дизайне, кулинарии и компьютерной графике. Фото департамента по образованию ТюмениНа фестивале «SkillsFest» в Тюмени школьники состязались в швейном и столярном деле, дизайне, кулинарии и компьютерной графике. Фото департамента по образованию Тюмени
Изменить размер текста:

Настоящие шедевры представили более 80 юных портных, столяров, дизайнеров, поваров и специалистов по компьютерной графике на тюменском фестивале «SkillsFest». Школьники представили резные самовары, оригинальные фартуки, объемные картины, блинное изобилие и даже шатер для отдыха и игр.

Кроме защиты творческих проектов ребята проходили конкурсные практические задания. В направлении «Поварское дело» начинающие кулинары готовили фруктовые и овощные салаты, канапе и бутерброды.

- Мой творческий проект посвящен молекулярной кухне. С помощью агар-агара я сделал из газировки черную икру, из морковного и свекольного сока − красную. Дома часто провожу подобные эксперименты, например, превращаю суп в лапшу. В будущем планирую заняться этой технологией на профессиональном уровне», − рассказал единственный мальчик в данной номинации шестиклассник школы № 17 Константин Рычков.

В компетенции «Компьютерная графика» перед конкурсантами стояло сразу несколько задач.

- Программистам и графическим дизайнерам нужно постоянно развиваться, поэтому я не боюсь решать новые задачи. Знаний оказалось достаточно, и наша команда уверенно справилась с заданиями, − говорит участница команды лицея № 81 Юлия Плесовских.

Результатом труда мастеров по деревообработке стали подставки для гаджетов, швеи скроили около десятка сумочек для очков, а дизайнеры создали целую коллекцию чехлов для телефонов. Эксперты фестиваля оценивали не только оригинальность, форму и функциональность изделий. Участники должны были соблюдать правила охраны труда, уложиться в заданное время и привести в порядок рабочее место.

«SkillsFest» - это один из шагов к успешной социализации и ранней профессиональной ориентации. Творческие проекты и выступления участников на конкурсных площадках показали, что дети знают свое дело и готовы развиваться в выбранных компетенциях», − отметила заместитель директора Информационно-методического центра города Тюмени Елена Лугачева.

Для студентов и опытных специалистов профессиональные конкурсы в Тюмени проводятся регулярно. А «SkillsFest» − первая городская площадка, где проявить свои умения смогли школьники. Имена лучших юных мастеров станут известны на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец пригрозил пасынку убийством, ударив лопатой по голове
Тюменца на год ограничили в свободе за аварию с 87-летней бабушкой
В Тюменской области пойман серийный охотник за металлом
Пьяная тюменка насмерть забила свою подругу
Школьники Тюмени сразятся в выразительном чтении «Живой классики»
Погода 14 марта в Тюмени: снег с дождем и сильный ветер
АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного выхода нефти на р. Иртыш
В Нижнетавдинском районе открылось новое придорожное кафе
Тюменских предпринимателей проинформируют о присоединении к электросетям
В Тюменской области подведут итоги стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов»
В Тюменской области стартовал региональный комплексный проект «Школа волонтёра-2019»
На «ЗапСибНефехим» в Тобольске получили первые гранулы полипропилена
#КонструкторияPRO помогает тюменским подросткам с выбором будущих профессий
Старый сайт тюменского отделения ЛДПР предлагает «расслабиться»
Тюменские подростки реже стали совершать правонарушения
Семейная игротека «Конструктория» возвращается в Тобольск
На тюменских дорогах выявляют десятки авто с тонировкой не по ГОСТу
Тюменцы могут помочь в сборе средств для лечения маленькой Лизы Ермаковой
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
Почти тысяча тюменцев за год дождались погашения долгов по зарплате
Тюменцы отгуляли веселую Масленицу с «Галамартом»
Жителя Тюменской области убило лавиной снега, сошедшей с крыши
Тюменцы широко отметят 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией