Тюменский фестиваль «SkillsFest» представил более 80 шедевров школьников

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-14T08:01:47+03:00

На фестивале «SkillsFest» в Тюмени школьники состязались в швейном и столярном деле, дизайне, кулинарии и компьютерной графике. Фото департамента по образованию Тюмени

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Настоящие шедевры представили более 80 юных портных, столяров, дизайнеров, поваров и специалистов по компьютерной графике на тюменском фестивале «SkillsFest». Школьники представили резные самовары, оригинальные фартуки, объемные картины, блинное изобилие и даже шатер для отдыха и игр.

Кроме защиты творческих проектов ребята проходили конкурсные практические задания. В направлении «Поварское дело» начинающие кулинары готовили фруктовые и овощные салаты, канапе и бутерброды.

- Мой творческий проект посвящен молекулярной кухне. С помощью агар-агара я сделал из газировки черную икру, из морковного и свекольного сока − красную. Дома часто провожу подобные эксперименты, например, превращаю суп в лапшу. В будущем планирую заняться этой технологией на профессиональном уровне», − рассказал единственный мальчик в данной номинации шестиклассник школы № 17 Константин Рычков.

В компетенции «Компьютерная графика» перед конкурсантами стояло сразу несколько задач.

- Программистам и графическим дизайнерам нужно постоянно развиваться, поэтому я не боюсь решать новые задачи. Знаний оказалось достаточно, и наша команда уверенно справилась с заданиями, − говорит участница команды лицея № 81 Юлия Плесовских.

Результатом труда мастеров по деревообработке стали подставки для гаджетов, швеи скроили около десятка сумочек для очков, а дизайнеры создали целую коллекцию чехлов для телефонов. Эксперты фестиваля оценивали не только оригинальность, форму и функциональность изделий. Участники должны были соблюдать правила охраны труда, уложиться в заданное время и привести в порядок рабочее место.

«SkillsFest» - это один из шагов к успешной социализации и ранней профессиональной ориентации. Творческие проекты и выступления участников на конкурсных площадках показали, что дети знают свое дело и готовы развиваться в выбранных компетенциях», − отметила заместитель директора Информационно-методического центра города Тюмени Елена Лугачева.

Для студентов и опытных специалистов профессиональные конкурсы в Тюмени проводятся регулярно. А «SkillsFest» − первая городская площадка, где проявить свои умения смогли школьники. Имена лучших юных мастеров станут известны на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU