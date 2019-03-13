Старый сайт тюменского отделения ЛДПР предлагает «расслабиться»
Интересный конфуз произошел с региональным отделением «ЛДПР» в Тюменской области. По ссылке электронного ресурса о деятельности организации, указанной на официальной странице во Вконтакте, можно вызвать девушек легкого поведения, причем из Пскова.
На сайте ldpr72.ru ранее размещалась информация о деятельность регионального отделения партии в Тюменской области. Сейчас же информации о работе ЛДПР в регионе можно узнать на сайте с адресом tumen.ldpr.ru. Однако в официальной группе во Вконтакте указан прежний электронный ресурс организации.
Скриншот сайта, указанного в группе "ЛДПР г.Тюмень" во Вконтакте
«Я готова помочь расслабиться. Элегантные девушки Пскова», - гласит надпись, размещенная на домене ldpr72.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU