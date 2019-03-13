Старый сайт тюменского отделения ЛДПР предлагает «расслабиться»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-13T15:34:42+03:00

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Интересный конфуз произошел с региональным отделением «ЛДПР» в Тюменской области. По ссылке электронного ресурса о деятельности организации, указанной на официальной странице во Вконтакте, можно вызвать девушек легкого поведения, причем из Пскова.

На сайте ldpr72.ru ранее размещалась информация о деятельность регионального отделения партии в Тюменской области. Сейчас же информации о работе ЛДПР в регионе можно узнать на сайте с адресом tumen.ldpr.ru. Однако в официальной группе во Вконтакте указан прежний электронный ресурс организации.

Скриншот сайта, указанного в группе "ЛДПР г.Тюмень" во Вконтакте

«Я готова помочь расслабиться. Элегантные девушки Пскова», - гласит надпись, размещенная на домене ldpr72.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU