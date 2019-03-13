В Тюмени стартует IX зимняя спартакиада учащихся России по лыжным гонкам

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-13T07:34:51+03:00

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Сегодня, 13 марта, в тюменском Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет дан старт IX зимней спартакиаде учащихся (юношеской) России по лыжным гонкам. Сборная команда региона представлена 10 атлетами.

Это воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлона Л.Н. Носковой. В составе команды Александр Акуленко, Ленур Ахметшин, Артем Беляков, Александр Буренков, Элина Гарафутдинова, Татьяна Костюнина, Анастасия Куликова, Даниил Окунев, Снежана Пелевина, Анна Хоботова.

Соревнования финального этапа спартакиады будут проходить с 13 по 17 марта 2019 года, сообщает ЦСП. К участию в состязаниях допущены спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по итогам Первенств федеральных округов (II этап спартакиады). Возрастная группа участвующих спортсменов – 17-18 лет (2001-2002 годов рождения).

Судейский корпус спартакиады включает 55 человек, на соревнованиях будут работать 20 спортивных волонтеров. За обеспечение общественного порядка и безопасности на мероприятии будут отвечать 30 контролеров-распорядителей.

ИСТОЧНИК KP.RU