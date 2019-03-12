2019-03-12T09:54:14+03:00
Политика

Владимир Сысоев назначен заместителем губернатора Тюменской области

Он будет курировать департаменты информатизации, экономики, труда и занятости населения
Маргарита КАЛИНКИНА
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Владимир Сысоев назначен заместителем губернатора Тюменской области. Фото Госдумы ФС РФВладимир Сысоев назначен заместителем губернатора Тюменской области. Фото Госдумы ФС РФ
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У губернатора Тюменской области новый заместитель. Александр Моор подписал распоряжение о назначении своим замом заместителя губернатора Владимира Владимировича Сысоева. Он вступил в должность сегодня, 12 марта.

Владимир Владимирович будет курировать областные департаменты информатизации, экономики, а также труда и занятости населения, сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, до назначения Сысоев с октября 2015 года был депутатом Государственной думы шестого и седьмого созывов. Он входил во фракцию Либерально-демократической партии России и занимал в Госдуме должность первого заместителя председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Владимир Владимирович хорошо известен тюменцам, он с 2012 по 2015 годы был заместителем председателя Тюменской областной Думы, с 2006 по 2012 годы являлся гендиректором Управляющей компании "ПАРТИКОМ", а с 2004 - 2006 годы возглавлял региональный департамент стратегического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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