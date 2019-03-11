Волокли на скамейку: лежащему на улице тюменцу пытались помочь дети

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-11T15:21:23+03:00

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Лежащему на асфальте мужчине прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Тюменец не мог встать и жаловался на боль в ноге. Вокруг пострадавшего собрались ребятишки, они пытались его поднять и перетащить на лавочку, а взрослый прохожий вызывал медиков. Диспетчеру он пояснил, что перед выходом на улицу пострадавший выпивал, поэтому сам встать не может.

Инцидент произошел накануне, 10 марта, во дворе дома по улице Рационализаторов. Бригада скорой после осмотра и пальпации конечности диагностировала у пациента закрытый перелом обеих лодыжек правой голени. Пострадавшему обезболили и обездвижили ногу, а затем госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2.

В пресс-службе Станции скорой помощи напоминают, что вызывать бригаду прохожим на улице нужно только с их согласия. Лежащего человека не стоит двигать и перемещать. Кроме тех случаев, когда место происшествия представляет для пострадавшего угрозу жизни или здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU