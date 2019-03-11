Фильм "Тобол" покажут кинотеатры Канады и США

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-11T10:00:36+03:00

Прокатчики надеются, что у картины будут хорошие сборы

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Исторический фильм “Тобол” может выйти на экраны кинотеатров Канаду и США. Картина будет предложена корпорацией "Группа Киносферы" американским прокатчикам. Пятьдесят кинотеатров Северной Америки заявили о желании демонстрировать российскую кинопродукцию.

Об этом пишет издание Russian Hollywood и к концу года предполагается увеличить прокат лент из России на 67-70%, передает tezars.ru. В американском и канадском кинопрокате поставлена задача - проводить ежемесячные премьеры лучших российских кинолент в унисон с их показами в России.

Американская и канадская публика уже с восторгом восприняла показ военного боевика “Т-34” режиссёра Алексея Сидорова. Кассовые сборы от проката фильма превысили бюджет ленты в 3,2 раза. В интернете позитивную оценку фильму дали 92% пользователей.

Эксперты считают, что драматический сюжет и зрелищность "Тобола" не оставят публику равнодушной. Напомним, фильм Игоря Зайцева рассказывает, как молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин отправляется в сибирский пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда…

Съемки фильма проходили в том числе и в Тобольске. Специально для этого были воссозданы дома и другие строения 18 века. Сейчас на месте съемочной площадки создана музейная экспозиция, посмотреть которую могут все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU