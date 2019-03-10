2019-03-10T17:17:57+03:00
Общество

Ярковский район - в десятке лидеров всероссийского «Инкубатора сельских инициатив»

Мероприятие проходило с 27 февраля по 2 марта в Москве
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/rssm_tyumenФото: https://vk.com/rssm_tyumen
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Команда из села Дубровное Ярковского района вошла в ТОП-10 лучших команд на установочном семинаре Всероссийского проекта «Инкубатор сельских инициатив», организованный Российским союзом сельской молодёжи на средства президентского гранта. Как сообщает «Тюменская область сегодня», это первый в России проект, который формирует и обучает команды развитию сельских населённых пунктов. В общей сложности на «Инкубатор», который прошёл с 27 февраля по 2 марта в Москве, поступило около 200 заявок из 60 российских регионов.

Возглавляла делегацию из села Дубровное заместитель главы Ярковского района Любовь Полякова, а двумя менторами стали зампредседателя тюменского отделения РССМ Алексей Сахаров и ведущий специалист областного совета ветеранов Ольга Кукобникова. Главное условие их участия – они не могли быть жителями села-участника, чтобы обеспечить объективный взгляд на проблемы муниципалитета.

В течение четырёх дней участники приобретали навыки планирования, сопровождения, анализа контекстного поля территорий, SWOT-анализа ресурсов и т.д. По словам Алексея Сахарова, между сессиями не было времени на отдых: занятия проходили с 9 утра до 22 часов вечера. Даже во время обеда и ужина команды продолжали заниматься своими проектами.

Для своей территории у участников есть 7 месяцев на разработку программы и презентации его жителям. Затем команда приступит к поиску партнеров и реализации первых шагов. Промежуточные итоги представят на выставке «АГРОРУСЬ» в Санкт-Петербурге в июле, заключительные – на «Золотой осени» в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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