В тюменской МСЧ «Нефтяник» появилась новая трёхмерная чудо-техника

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-10T07:43:01+03:00

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В урологическом отделении тюменской МЧС «Нефтяник» появилась хирургическая 3D-стройка, которая позволяет хирургам видеть объёмное изображение операционного поля и оперируемых органов по принципу, схожему с трёхмерным кино. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в начале 2018 года с помощью 3D-технологии первая операция проведена в УФО.

Отныне такие операции стали возможными и в Тюмени. Сегодня в МСЧ «Нефтяник» каждый день проводят операции по удалению злокачественных новообразований специалисты областного урологического центра. В нашем регионе это пока единственный аппарат, представляющий собой видеооэндоскоп с 3D камерой (вводят в операционное поле через прокол), монитор, отображающий трехмерное изображение внутренних органов и специальные стерео-очки для хирурга.

Трёхмерная картинка позволяет хирургу рассмотреть оперируемый орган в деталях и под разными углами, что помогает при операции действовать с высокой точностью. Кроме того, это минимизирует риски и постоперационные осложнения и способствует сохранению важнейших функций организма и качества жизни пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU