2019-03-08T12:10:09+03:00
Общество

В школах Тюмени есть тимуровские отряды

Ученики добровольно записываются в них, чтобы сделать добрые дела
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В школах Тюмени есть тимуровские отрядыВ школах Тюмени есть тимуровские отрядыФото: Татьяна Коркина
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В школах региона работают волонтерские и тимуровские отряды. Ученики записываются в них добровольно, чтобы в свободное от учебы время сделать добрые дела. Помимо этого, ребятам на уроках рассказывают о добровольчестве и показывают фильмы. Например, в Щетковской школе Ярковского района провели «Урок доброты», на котором ученики посмотрели короткометражный ролик "Притча о добре и зле", вспоминили пословицы и поговорки о добре, разбирали жизненные ситуации и поведения ребят в них. После этого многие школьники поняли, что совершить добрый поступок может любой желающий, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Так, после сильного снегопада тимуровцы отправились помогать пожилым людям расчистить снег во дворах. Частыми гостями ребята стали у труженницы тыла Ираиды Михайловны Щетковой. Также недавно ребята положили начало доброй традиции – дарить книги. Первыми, кому они подарили книги, стали детсадовцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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