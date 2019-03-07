В 2019 году на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-07T15:01:23+03:00

Это на треть больше, чем в прошлом году

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В январе-феврале 2019 года на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов, что на 30-40% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом заявила директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Незлобина. По её словам, при новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами мусор начал поступать именно на завод, а не на санкционированные и несанкционированные свалки.

- Однако из этой фракции есть те отходы, которые мы не можем пустить на завод. Например, это крупногабаритный мусор (строительный, который может достигать в длину до 1 метра), который образуется во время капитального ремонта. Эти отходы не поступают и не сортируются, иначе производство может встать, - отметила она.

Как отметила Жанна Незлобина, в каждом сезоне – различные отходы. Зимой больше пластика, весной – мусора растительного происхождения. Мусоросортировочный завод его сортирует, и региональный оператор получает вторичное сырьё.

- Он его обязан реализовать, чтобы по истечению года предусмотреть изменения в тарифе жителей области. Тариф может быть уменьшен после того, как региональный оператор вернёт себе потраченные средства за счёт реализации вторичных средств. Мы должны прийти к экологическому воспитанию, и когда мы пойдём, что фракции мусора имеют спрос, можем прийти к индивидуальному разделению мусора.

Напомним, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начал свою работу 1 января 2019. Благодаря его работе, в Тюменской области будут ликвидированы несанкционированные свалки, что положительно скажется на экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU