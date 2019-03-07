2019-03-07T15:01:23+03:00
Общество

В 2019 году на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов

Это на треть больше, чем в прошлом году
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе-феврале 2019 года на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов, что на 30-40% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом заявила директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Незлобина. По её словам, при новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами мусор начал поступать именно на завод, а не на санкционированные и несанкционированные свалки.

- Однако из этой фракции есть те отходы, которые мы не можем пустить на завод. Например, это крупногабаритный мусор (строительный, который может достигать в длину до 1 метра), который образуется во время капитального ремонта. Эти отходы не поступают и не сортируются, иначе производство может встать, - отметила она.

Как отметила Жанна Незлобина, в каждом сезоне – различные отходы. Зимой больше пластика, весной – мусора растительного происхождения. Мусоросортировочный завод его сортирует, и региональный оператор получает вторичное сырьё.

- Он его обязан реализовать, чтобы по истечению года предусмотреть изменения в тарифе жителей области. Тариф может быть уменьшен после того, как региональный оператор вернёт себе потраченные средства за счёт реализации вторичных средств. Мы должны прийти к экологическому воспитанию, и когда мы пойдём, что фракции мусора имеют спрос, можем прийти к индивидуальному разделению мусора.

Напомним, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начал свою работу 1 января 2019. Благодаря его работе, в Тюменской области будут ликвидированы несанкционированные свалки, что положительно скажется на экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку
Тюменец из-за женщины сломал грудную клетку приятелю
Тоболяка, избившего бригаду скорой помощи, ждет суд
Тюменские подростки «группы риска» сыграют в футбол
Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта
В Тюменскую область к 8 марта завезли почти полтора миллиона цветов
Тюменцев призывают не требовать бахил от медиков скорой помощи
На объездной дороге Тюмени построят еще один надземный переход
Евгений Воробьев покинул пост председателя комитета по делам национальностей Тюменской области
Цветы и бесплатный вход: Главкаток Тюмени приготовил подарки горожанкам
Молодые семьи Ишима встретили весну Чемпионатом ползунков и Гонками на толокарах
В Тюменской области прокуратура требует наказать сельских коммунальщиков
Аналитики тюменского рынка труда рассказали, чем женщины лучше мужчин
Для тюменцев прочитают лекции о кадастровом учете недвижимости
Забытые в поездах вещи тюменцы смогут найти быстрее
Тюменские малыши с Коньком-Горбунком отпраздновали день рождения Петра Ершова