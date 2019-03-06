2019-03-06T07:08:03+03:00
Здоровье

У более 500 тюменцев за прошлый год диагностировали глаукому

В группе риска жители региона старше 40 лет
Марина Васильева
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В Тюменской области ежегодно увеличивается количество пациентов с глаукомой. Только за прошлый год в Областном офтальмологическом диспансере диагностировано более 500 случаев заболеваний среди жителей региона.

Как отмечают специалисты, чаще всего больные глаукомой не наблюдают каких-либо симптомов, этим данное заболевание и коварно. Раннюю глаукому может выявить только врач-офтальмолог, проведя качественное обследование. Именно она является ключевым фактором защиты зрения от разрушающего действия этой болезни.

- Необходимо проходить регулярное обследование у офтальмолога. Если вам от 35 до 40 лет, то не менее 1 раза в 3 года, старше 40 лет обследования должны быть ежегодными, а если вы относитесь к группе риска, то после 35 лет проходить обследование необходимо каждый год, - отмечают в департаменте здравоохранения региона.

Существуют обязательные диагностические исследования – это измерение внутриглазного давления, исследования поля зрения, а также осмотр диска зрительного нерва, есть и дополнительные методы диагностики глаукомы. Все они проводятся на базе Областного офтальмологического диспансера.

- Повышенное внутриглазное давление – ведущий фактор риска. Контроль внутриглазного давления это основная цель терапии глаукомы. При контролируемом значении внутриглазного давления, риск поражения зрительного нерва снижается, таким образом, вероятность сохранения зрения повышается, - поясняет заведующая отделением глаукомы, врач-офтальмолог Областного офтальмологического диспансера Тюменской области Светлана Шатских.

Среди групп риска она назвала людей в возрасте более 40 лет. Чем старше человек, тем выше риск. А также людей у ближайших родственников которых имеется глаукома. Риск развития заболевания также есть у тех, кто имеет близорукость высокой степени или долгое время принимает стероиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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