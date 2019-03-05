«Галамарт» открывается в Тюмени: подушка – за 99, электрический чайник – за 199 рублей

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-05T08:48:36+03:00

Только 7 марта многие товары можно будет купить еще дешевле, чем обычно

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7 марта в Тюмени состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт» - он «переехал» со второго на первый этаж ТРЦ «Колумб». Для жителей города заготовлены подарки, ШОК-цены, а для кого-то – и сертификат на 50 000 руб.

В предпраздничный день «Галамарт» создает отличное настроение для жителей Тюмени. Только 7 марта многие товары можно будет купить еще дешевле, чем обычно: подушка – 99 руб., швабра – 99 руб., электрический чайник – 199 руб., сушилка для белья – 249 руб., литая сковорода – 299 руб.

За каждые потраченные 500 руб. посетители получат скидочную карту на 15%, которой можно будет воспользоваться с 8 по 22 марта. Кроме того, за покупку от 500 руб. каждый получит гарантированный подарок от «Галамарта» – бумажный ароматизатор New Galaxy.

Кстати, в этот день при покупке двух автоматических ароматизаторов от New Galaxy – третий (с ароматом ванили или лаванды) вы получите бесплатно. Их отличает деликатный аромат, от которого не болит голова, и они прекрасно подойдут для дома.

В 19:00 у посетителей будет возможность получить отличные подарки для дома – набор столовой посуды, погружной блендер, гладильную доску и многое другое. А сертификат на 50 000 руб. достанется самому удачливому гостю.

«Галамарт» – это более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты, техника, игрушки и многое другое. Цены здесь намного ниже, чем в других специализированных магазинах и супермаркетах, к тому же в магазине регулярно действуют скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Тюмень, ТРЦ «Колумб», Московский тракт, 118. Часы работы: с 10:00 до 22:00. Праздничное открытие: 7 марта с 10:00 до 19:00.

www.galamart.ru

ИСТОЧНИК KP.RU