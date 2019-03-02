Сотрудники ишимской больницы выловили на скорость 20 килограммов рыбы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-02T16:18:08+03:00

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День защитников Отечества медики встретили на Бердюгинском омуте в Ишимском районе.

Как сообщили пресс-службе больницы №4 города Ишим, корпоративные соревнования по зимней рыбалке проводятся в четвертый раз и стали уже традиционными для медиков. В этом году порадовала не только погода, но и улов.

За два часа рыбалки удалось выловить более двадцати килограммов рыбы-уклейки. Победителем по наибольшему количеству рыбы стало отделение лучевой диагностики Ишима. Второе место у абатских медиков, на третьем месте команда из Бердюжья. Победителями двух номинаций: «Самая маленькая рыба» и «Самое быстрое сверление лунки» стали также представители села Абатское - Евгений Черкасов и Сергей Казаков. «Первая пойманная рыба» попала на крючок Валерия Ерофеева из Ишима. «Самую большую рыбу» удалось выловить тоже ишимцу Кайрату Исенову. Его уклейка оказалась более 23 см.

В личном первенстве самый большой улов был у сотрудника больницы Ишима Алексея Кравченко. За рыбаков болели семьи, которые активно поддерживали на берегу своих докторов.

ИСТОЧНИК KP.RU