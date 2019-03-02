2019-03-02T16:18:08+03:00
Общество

Сотрудники ишимской больницы выловили на скорость 20 килограммов рыбы

Соревнования помогают сотрудникам отдохнуть от напряженной работы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сотрудники ишимской больницы выловили на скорость 20 килограммов рыбы. Фото с сайта pixabay.comСотрудники ишимской больницы выловили на скорость 20 килограммов рыбы. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

День защитников Отечества медики встретили на Бердюгинском омуте в Ишимском районе.

Как сообщили пресс-службе больницы №4 города Ишим, корпоративные соревнования по зимней рыбалке проводятся в четвертый раз и стали уже традиционными для медиков. В этом году порадовала не только погода, но и улов.

За два часа рыбалки удалось выловить более двадцати килограммов рыбы-уклейки. Победителем по наибольшему количеству рыбы стало отделение лучевой диагностики Ишима. Второе место у абатских медиков, на третьем месте команда из Бердюжья. Победителями двух номинаций: «Самая маленькая рыба» и «Самое быстрое сверление лунки» стали также представители села Абатское - Евгений Черкасов и Сергей Казаков. «Первая пойманная рыба» попала на крючок Валерия Ерофеева из Ишима. «Самую большую рыбу» удалось выловить тоже ишимцу Кайрату Исенову. Его уклейка оказалась более 23 см.

В личном первенстве самый большой улов был у сотрудника больницы Ишима Алексея Кравченко. За рыбаков болели семьи, которые активно поддерживали на берегу своих докторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»
Тюменца избили приятели и отобрали телефон
В Тюмени ищут взрослых волонтеров на Всероссийские сельские зимние игры
Четверть миллиона рублей сняли с карты жительницы Ишима мошенники
«Тюменская марка» выходит на региональный уровень
В кафе Нижней Тавды дебоширка била бокалы о голову посетительницы
В Ишимском районе названы имена лучших педагогов
Житель Тюменской области нарубил дров на 100 тысяч рублей
Молодым тюменцам предлагают полмиллиона рублей за идею
У тюменцев есть 72 повода полюбить регион
Тюмень переходит на цифровое вещание
Парламентарии Тюменского района готовят масштабные проекты
Ялуторовчанина позвали в гости, избили и выставили за дверь
Тюменские биатлонисты выступят на открытом чемпионате Европы
Бортпроводница рейса «Тюмень-Москва» отказалась пересадить в бизнес-класс легендарного лётчика Владимира Шарпатова
В Тюмени для предпринимателей создадут единый центр поддержки
Тюменцам увеличили размер финансовой помощи в рамках государственной услуги по самозанятости
Тюменцы станут наставниками для подростков
Погода в Тюмени 2 марта: облачно и тепло
На трассе Тюмень-Омск в дорожной аварии пострадали бабушка и 3-летняя внучка
На реконструкцию тюменского "Строителя" выделено более миллиарда рублей
Лжеминера тюменского «Гудвина» ждет суд
Тюменский биатлонист удивил судей Юниорского Кубка IBU
Эксперты назвали, какие игровые консоли предпочитают тюменцы