2019-03-01T12:28:13+03:00
Общество

У главы Тюмени появился новый заместитель

Владимир Третьяков будет курировать вопросы градостроительства и имущественных отношений
Маргарита КАЛИНКИНА
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У главы Тюмени появился новый заместитель. Фото polnoepravo.ruУ главы Тюмени появился новый заместитель. Фото polnoepravo.ru
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Кадровые назначения в администрации Тюмени. У главы города появился новый заместитель - Владимир Сергеевич Третьяков. Он будет курировать вопросы градостроительства и имущественных отношений.

Третьякову 36 лет, женат и воспитывает двоих детей. Он по образованию юрист, в 2003 году окончил ТюмГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2010 году получил степень магистра по направлению «Юриспруденция».

Владимир Сергеевич имеет общий трудовой стаж 15 лет. Он уже опытный руководитель и работал на различных должностях государственной службы. С 2004 года по настоящее время трудился в департаменте имущественных отношений Тюменской области, где последовательно занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, начальника нормативно-правового отдела, начальника юридического управления, а затем заместителя директора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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