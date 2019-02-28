Тюменский доктор, по вине которого 7-летний мальчик стал инвалидом, получил условный срок
Тюменский доктор, по вине которого в 2016 году 7-летний Дима Гимадеев стал инвалидом, получил 2 года лишения свободы условно. Ленинский районный суд Тюмени накануне, 27 февраля, вынес решение по уголовному делу врача-отоларинголога частной клиники «Олимп». 49-летнего Зураба Чантурия признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Его коллега 50-летний анестезиолог Василий Токтарев, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, освобожден от уголовного преследования. Потому что истек срок привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в июне 2016 года, ребёнок нуждался в удалении миндалин, однако во время операции у паренька произошел бронхоспазм. В результате – остановка сердца, гипоксия мозга, кома и… вегетативное состояние, в котором он находится и по сей день. Конечно, за два года ситуация чуть улучшилась, однако окончательно поправиться Диме пока так и не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU