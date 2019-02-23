СЕГОДНЯ 07:07 2019-02-23T07:07:51+03:00

В 2020 году в Тюменской области появится первое в УФО производство рыбных комбикормов Фото: Татьяна Коркина

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В Тюменском районе рыбоводческое предприятие «Пышма-96» реализует сразу три инвестиционных проекта. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, все три проекта приняты на сопровождение Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области». Инвестиции составят более 100 млн рублей, будет создано 26 новых рабочих мест.

Первый инвестпроект уже реализован – это приобретение линии для выращивания товарной рыбы. Ещё два проекта – создание первого в Уральском федеральном округе производства рыбных комбикормов и открытие цеха выращивания ремонтно-маточного стада осетра для увеличения воспроизводства и восстановления популяции этой редкой рыбы. Оба проекта будут реализованы в 2020 году.

К 2022 году компания «Пышма-96» планирует обеспечить рыбную отрасль качественным и жизнестойким рыбопосадочным материалом сиговых рыб. Объёмы – более 200 млн личинок и 60 млн штук молоди в год. Также планируется вырастить 180 тысяч штук десятиграммовой молоди радужной форели, создать рынок живой рыбы и научно-исследовательский центр.

Основными потребителями продукции «Пышмы-96» являются предприятия рыбопереработки и товарной аквакультуры, а также торговые сети.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала об успешных экспериментах с разведением муксуна и форели у производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот». По словам руководителя ассоциации Руслана Цицкиева, в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, была выращена форель. По вкусовым качествам он отвечает самым высоким требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU